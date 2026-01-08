قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.. ذراع مصر التنموي لتعزيز التضامن وبناء القدرات في إفريقيا
أسعار الكهرباء 2026.. اعرف فاتورتك هتطلع بكام في يناير؟
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
مصر تعلن دعمها الكامل لـ بوركينا فاسو في مواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار
أسطورة من الشرق.. من هو الهندي الذي وُضع اسمه إلى جوار ميسي ورونالدو؟
بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
رياضة

تراجع ييس توروب.. الغندور يكشف تطورات صفقة يوسف بالعمري

ييس توروب
ييس توروب

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تطورات ملف انتقال اللاعب يوسف بالعمري من نادي الرجاء إلى النادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "بعد توقيع اتفاق انتقال يوسف بالعمري للأهلي مع نادي الرجاء من ايام ماتش الجيش الملكي في وجود المهندس خالد مرتجي وكابتن سيد عبد الحفيظ والأهلي لا يرد لتفعيل الإتفاق وهناك استياء من نادي الرجاء وهناك معلومات عن تراجع يس توروب في الموافقة علي انتقال اللاعب للأهلي".

من جانب اخر، كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، نقل غضبه لمسئولي القلعة الحمراء بسبب تأخر حسم الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن توروب شدد على ضرورة التحرك السريع للتعاقد مع مهاجم أجنبي.

مؤكدًا أهمية انضمامه في أقرب وقت ممكن من أجل الانسجام مع الفريق فنيًا وتكتيكيًا، قبل عودة المنافسات المحلية والإفريقية نهاية شهر يناير الجاري، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال المرحلة المقبلة.

يوسف بالعمري الرجاء خالد مرتجي يس توروب النادي الأهلي

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

