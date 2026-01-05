تأخر حسم الصفقات والمهاجم الأجنبي.. توروب غاضب من إدارة الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، نقل غضبه لمسئولي القلعة الحمراء بسبب تأخر حسم الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن توروب شدد على ضرورة التحرك السريع للتعاقد مع مهاجم أجنبي.

مؤكدًا أهمية انضمامه في أقرب وقت ممكن من أجل الانسجام مع الفريق فنيًا وتكتيكيًا، قبل عودة المنافسات المحلية والإفريقية نهاية شهر يناير الجاري، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال المرحلة المقبلة.