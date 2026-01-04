الاهلي يستأنف التدريبات على ملعب التتش اليوم

استأنف فريق النادي الأهلي تدريباته لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر

واستأنف فريق الاهلي تدريباته اليوم بملعب التتش استعدادا لمواجهة فاركو

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم السبت المقبل ، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط.

وتضم المجموعة كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.