منتخب مصر يسعى لتجنب مفاجآت بنين

يسعي المنتخب الوطني، إلى تجنب مفاجآت بنين ، والتأهل لدور ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامه حاليا المغرب.

ويلتقي المنتخبين مساء غد في اغادير بدور الــ16 لبطولة امم إفريقيا المقامه حاليا بالمغرب، وتستمر حتي 18 يناير الجاري.

وتأهل الفراعنة، الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد سبع مرات بعد اعتلاء صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين بصعوبة على زيمبابوي بنتيجة 2 / 1 وجنوب أفريقيا 1 / صفر، وأخيرا التعادل السلبي أمام أنجولا في مباراة خاضها حسام حسن بالصف الثاني لإراحة نجوم الفريق وتفادي مزيد من الغيابات بسبب تراكم الإنذارات.

أما منتخب بنين بقيادة مديره الفني جيرنوت روهر، فقد تأهل لدور الـ16 بعد حلوله ثالثا في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بعد فوز وحيد على بوتسوانا، وخسارتين أمام الكونغو الديمقراطية، والسنغال التي تأهلت لدور الثمانية بالفوز 3 / 1 على السودان، أمس السبت.

وستكون مباراة الغد هي الثانية بين الفريقين في بطولة كأس أمم أفريقيا، والخامسة في جميع المسابقات، حيث تميل الكفة كثيرا لصالح الفراعنة بتحقيق 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد، بينما لم ينجح منتخب بنين في تحقيق أي فوز.

وفي المواجهة السابقة بكأس الأمم الأفريقية بنسخة أنجولا 2010 فاز المنتخب المصري بثنائية في الدور الأول، وأكمل مشواره للنهاية محققا اللقب للمرة السابعة والأخيرة، ليكمل ثلاثية تاريخية بعد التتويج بلقبي مصر 2006 وغانا 2008.