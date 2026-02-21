صورة للتاريخ مع الأساطير.. أحمد فهمي يتوسط الخطيب وحسن شحاتة

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة جمعته بكل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن شحاتة اسطورة نادي الزمالك السابق، وذلك خلال مشاركتهم في إعلان ترويجي لمدينة المنصورة الجديدة.

وكتب أحمد فهمى عبر حسابه على فيسبوك: «صورة للتاريخ.. مع الأساطير»، في إشارة إلى اعتزازه بالظهور إلى جانب أبرز رموز الكرة المصرية محمود الخطيب وحسن شحاته.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.