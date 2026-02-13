جوارديولا الغلابة.. أحمد فهمي يهنيء حاتم صلاح بعيد ميلاده

هنأ الفنان أحمد فهمي، الفنان حاتم صلاح بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك أحمد فهمي صورة تجمعه بحاتم صلاح، وعلق عليها: “كل سنة وانت طيب يا جوارديولا الغلابة بحبك طا صاحبي”.

وتصدر اسم الثنائى النجوم احمد فهمى وهنا الزاهد مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهورهم معا فى صورة جماعية وسط عدد كبير من النجوم وذلك خلال عودتهما من حفل توزيع جوائز joy awards ، وذلك يعتبر الظهور الأول لهما معا بعد وقوع الطلاق بينهما اثر خلافات حدثت بينهما.

وتوقع الجمهور عودة الثنائي مجددا او تجديد الصداقة بينهما مرة اخرى ، ولكن لم يحسم احدا منهما هذا الجدل حتى الآن.