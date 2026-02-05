بصورة زفافها .. أحمد فهمي يهنئ زوجة شقيقه بعيد ميلادها

هنأ الفنان أحمد فهمي زوجة أخيه دانيا بمناسبة عيد ميلادها متمنيًا لها ولأسرتها السعادة.

ونشر فهمي صورة من حفل زفاف أخيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: "كل سنة وانتي طيبة يا أختي، أتمنى لكي السعادة ولعائلتك".

وتصدر اسم الثنائى النجوم احمد فهمى وهنا الزاهد مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهورهم معا فى صورة جماعية وسط عدد كبير من النجوم وذلك خلال عودتهما من حفل توزيع جوائز joy awards ، وذلك يعتبر الظهور الأول لهما معا بعد وقوع الطلاق بينهما اثر خلافات حدثت بينهما.

وتوقع الجمهور عودة الثنائي مجددا او تجديد الصداقة بينهما مرة اخرى ، ولكن لم يحسم احدا منهما هذا الجدل حتى الأن.