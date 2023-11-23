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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل فيلم مستر إكس السبب؟..تفاصيل طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد4 سنوات|فيديو

هنا الزاهد و أحمد
هنا الزاهد و أحمد فهمي

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية اليوم، إن خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي، ليس جديداً مؤكدة أن خبر انفصالهم تكرر كثيراً في الأونة الأخيرة.

 خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي كان يُكذب دائماً


وأضافت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن خبر إنفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي كان يُكذب دائماً، و يتم تجاهله من الطرفين، لافتة إلى أن هناك العديد من الناس رجح أن سبب إخفائهم للخلافات، هو فلمهم  الأخير "مستر إكس".


وتابعت: "و بعد نزول فيلمهم مستر إكس في صالات العرض بالسنيمات ، قرر الثنائي الترويج له في أكثر من دولة عربية،  و لم يتحدث أحد في هذه الفترة عن انفصالهما، و بعدها نفت والدة هنا الزاهد خبر انفصالهم، لكن بعد بفترة صغيرة هنا الزاهد نزلت أستوري أكدت به انفصالها عن أحمد فهمي رسمياً"

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