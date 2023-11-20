أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

نشرت شيرين المنزلاوي ، والده الفنانة هنا الزاهد صورة لابنتها عبر حسابها على موقع الفيديوهات انستجرام .

وكتبت شيرين المنزلاوي :" أطيب وأحن مخلوقة في الدنيا ، ربنا يكرمك على قد جمال قلبك".

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي:

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان احمد فهمي.

وكتبت عبر انستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير

وحكت هنا في برنامج تلفزيوني سابق عن فترة شهر العسل مع احمد فهمي والصعوبات التي واجهتها وقالت:"وقالت :"أوحش حاجة حصلتلي في حياتي، كنت تعبانة ووصل وزني حاجة أربعين كيلوغرام، مرارتي اتفقعت كان في حصوات في المرارة وتعبت جداً".

وأضافت: "أول يومين كانوا تمام تالت يوم بدأت أتعب ووجهي يحمر وأسخن افتكرت إن جالي تسمم، طلع إن مرارتي فيها حصوات كتيرة وكان المفروض تتشال وجالي التهاب في بطني كلها قالوا اقطعوا إجازتكوا وأرجعوا بلدكوا، كنا في سنغافورة لحد ما تبقى كويسة وقعدت شهر آكل مسلوق وبعدها أعمل عملية".

تحدث «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب عن زوجته السابقة وقال: هنا من الستات اللي بيكون شكلها حلو بس عارفة تقول «الإفيه» بوزنه مظبوط جدا، صايعة.

وأضاف أحمد فهمي: «بتتكلم زي الولاد بالظبط وهى بتقول الإفيه، وصوتها مش لايق على شكلها، بتلاقي باربي قدامك بصوت على الشريف».