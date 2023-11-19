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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

نجلاء بدر
نجلاء بدر

كشفت النجمة نجلاء بدر، عن تعرضها لإصابة بعد تصوير مسلسلها “صوت وصورة”.

وقالت نجلاء بدر ، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "أصبتُ بالتهاب في وتر أكيليس، ومش عارفة امشي، وبدأت جلسات العلاج الطبيعي منذ يوم".

تابعت نجلاء بدر “مش عارفة أقف على كعبي خالص، نتيجة الوقوف لمدة طويلة خلال تصوير مسلسل صوت وصورة”.

مسلسل “صوت وصورة”

كشفت الحلقة رقم  27 من مسلسل “صوت وصورة”، عن تحالف مرتقب بين حنان مطاوع ونجلاء بدر على ناردين فرج التي تلعب دور "ماجدة علوان المحامية".

وشهدت الحلقة تضامن عدد من الشباب مع حنان مطاوع أثناء ترحيلها من السجن في الوقت الذي يحاول فيه وافي أن يعوضها عن تسببه في القبض عليها.

يذهب طليق حنان مطاوع وزوجته إليها في القسم لمحاولة إقناعها بالتخلي عن ابنتها، وعندما رفضت، طلبت سعاد الطلاق من عبد الغني بعدما فشل في تحقيق أحلامها.

وهددت المحامية ماجدة كل من نجلاء بدر وأيمن الشيوي بالسفر خارج مصر، وتعريض حياتهما للخطر في حال كشفا السر الخاص بزواجها من عصام الصياد.

ورفض أيمن الشيوي تنفيذ تهديدها، ومنح نجلاء بدر أوراق ومستندات تهدد مستقبل المحامية، وذهبت إلى حنان مطاوع في السجن للاتفاق معها.

ويتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة  حنان مطاوع، ونجلاء بدر،  صدقي صخر، ، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.

 

نجلاء بدر مسلسل صوت وصورة

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