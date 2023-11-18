عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صوت وصورة 26 .. مفاجأة|علاقة محامية نجلاء بدر وزوجها المقتول عصام الصياد

نجلاء بدر
نجلاء بدر

شهدت الحلقة رقم  ٢٦ من مسلسل صوت وصورة الكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص علاقة محامية نجلاء بدر وزوجها المقتول عصام الصياد.

بدأت الحلقة بالتحقيق مع حنان مطاوع والسيدة التي كانت مختبئة لديها، ونفى الحميع معرفتهم ببعضهم وتم الإفراج عن الكوافيرة ومساعدتها.

كشف قريب نجلاء بدر مفاجأة لها بأن محاميتها ماجدة "ناردين فرج" كانت متزوجة لمدة ٦ أشهر من زوجها عصام الصياد "مراد مكرم".

واجهت نجلاء بدر المحامية التي لم تنكر ووصفتها بأنها كانت غلطة لا علاقة لها بالأحداث، فيما اتهمتها زوجة المقتول بأنها قد تكون مرتكبة الجريمة وتحاول تلفيقها لحنان مطاوع"رضوى".

 

يتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة  حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc  ومنصة watch it.

مسلسل صوت وصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب| اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة بدون طعام

القصة الكاملة|نجاة أهالي قرية بنوفر من الموت بسبب انفجار سيارة محملة باسطوانات غاز..صور

موضوعات متعلقة

سكوت تروست يصل مطار شرم الشيخ ويبدأ ورشته قبل انطلاق مهرجان المسرح الشبابي

فيها تفاصيل.. صدقي صخر يكشف عن شخصية يتمنى تقديمها على الشاشة

مش عارف أشوف بنتي.. خالد عليش يشكو طليقته على السوشيال ميديا

وصول إليسا ووائل كفوري للسعودية استعدادا لحفل موسم الرياض

حكاية روحي فيك الحلقة 9.. فراس سعيد يقع ضحية أمام خطة سمر مرسي

هيئة الأفلام تواصل عملها بالرياض بعقد ورشة بعنوان ما بعد إنتاج الفيلم السينمائي

تأجيل حفل ليلة الدموع لغد الجمعة بسبب الطقس

تأجيل حفل هاني شاكر في لبنان بسبب أحداث غزة

ترشيحاتنا

مصر مع الكويت|ننشر نتيجة قرعة البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

خصم كبير على أفضل موبايل Realme.. عروض البلاك فرايداي

سأعود أقوى .. فينيسيوس يغيب 10 أسابيع عن ريال مدريد للإصابة

تشمل جباليا والزيتون.. الاحتلال يوسع هجماته في غزة

المسجد النبوي .. حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلته

الاحتلال يدمر مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

تتسبب في كوارث.. أخطاء غير متوقعة تحدث أثناء ممارسة الرياضة

فداء الشندويلي: شيخ الأزهر طلب مني كتابة سيناريو المنبر ولم يتدخل فيه.. ومررت بـ ثلاث لجان للموافقة عليه| حوار

نشرة المرأة والصحة.. أميرة أديب تشعل حفل زفاف ابن عمها.. فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ