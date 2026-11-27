نفى المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم التابع لمحافظة الجيزة، صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن سقوط صبة خرسانية لسقف وانهيار أحد المنازل بنطاق المركز، مؤكداً أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وأوضح «ياسين»، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الأجهزة التنفيذية بالمركز تعاملت بجدية وسرعة مع ما جرى تداوله، حيث تبين بعد الفحص والمعاينة الميدانية عدم وقوع أي انهيارات أو حوادث سقوط أسقف من الأساس.

وكشف رئيس مركز ومدينة أوسيم، أن وراء ترويج هذه الشائعة المغرضة «بلاغا كاذبا»، مشدداً على أنه تم التأكد بشكل قاطع من عدم صحة الواقعة، داعيا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة أو الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.