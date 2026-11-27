قامت الوحدات المحليه بمدن محافظة دمياط، بمتابعة أعمال تمليس وتطهير مطابق الصرف الصحي بالتنسيق مع قطاع الصرف الصحي، لإزالة الرواسب والعوائق والتأكد من كفاءة منظومة التصريف وجاهزيتها للتعامل مع مياه الأمطار.

كما جرت متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والوقوف على معدلات إنجاز ملفات التصالح وتوقيع نماذج 8، مع سرعة الانتهاء من الملفات المستوفاة والتدقيق في المستندات، إلى جانب الاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم.

مركز ومدينة فارسكور

تواصلت أعمال النظافة والتجريف بالطرق الرئيسية والمدينة والقرى التابعة، مع رفع المخلفات ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة، إلى جانب متابعة صيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها، ورفع الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية.

وشملت الأعمال متابعة ري الأشجار والحدائق والاهتمام بالمسطحات الخضراء بقرية حجاجة، فضلًا عن عقد اجتماع لمتابعة جاهزية معدات الحملات الميكانيكية ومنظومة النظافة العامة، والتأكيد على رفع نواتج تطهير الترع والمصارف، مع الدفع بمعدلات العمل للانتهاء من ملف المتغيرات المكانية وإنجاز طلبات التصالح.

مدينة الروضة

نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة للرقابة على الأسواق وسلامة الغذاء بالتعاون مع الجهات المعنية، شملت سلامة الغذاء والدواء وحماية المستهلك والطب البيطري والتموين وإدارات المتابعة والبيئة، للمرور على المحال التجارية والتحقق من سلامة السلع المعروضة وصلاحيتها ومتابعة الالتزام بالأسعار، وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات وإعدام بعض السلع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار متابعة ملف التصالح، جرى تفقد المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية لمتابعة إجراءات فحص الطلبات ومراجعة النماذج ومعدلات الإنجاز، والتوجيه بسرعة إنهاء الملفات المستوفاة وفقًا للقانون، مع الاستماع إلى مطالب المواطنين.

كما تم تنفيذ أعمال إزالة لكشك مخالف دون ترخيص، في إطار التصدي لمخالفات البناء والتعديات، إلى جانب تنفيذ حملة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري لتطعيم الكلاب الضالة بمختلف أنحاء المدينة للحد من انتشار مرض السعار وحماية الصحة العامة.

وتواصلت حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، بالتوازي مع أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات وكشافات جديدة بعدد من الشوارع.

مركز ومدينة دمياط

تواصلت أعمال طرق الأبواب والتواصل المباشر مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، واستيفاء المستندات المطلوبة، مع توضيح الإجراءات والرد على الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة لتيسير إنهاء الملفات وتحقيق المستهدف من المنظومة.

وفي إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، استمرت أعمال زراعة الأشجار بنطاق قريتي الشيخ ضرغام والخياطة، إلى جانب أعمال ري المسطحات الخضراء بنطاق شطا، للحفاظ على المزروعات وزيادة المساحات الخضراء وتحسين المظهر البيئي والحضاري.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة دمياط للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتحسين البيئة العامة، ورفع كفاءة المرافق، وتسريع إنجاز الملفات الخدمية، مع استمرار المتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن والقرى.