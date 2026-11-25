انطلقت حملة علشان ولادنا بمدارس دمياط خلال الأسبوع الأولمن انطلاقها شهدت تفاعلا كبيرا بين الطلاب وذلك لتنمية الوعي الديني والأسري.

وجاء ذلك بالتعاون بين فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم ( إدارة التنمية المستدامة ) ومديرية الأوقاف

وبدأت الفعاليات يومي الاثنين والأربعاء ٢٣ و ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٦ بمدرستي اللغات الثانوية المشتركة و مدرسة الشعراء الجديدة للتعليم الأساسي،بحضور الأستاذة ياسمين جوهر مقرر المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط ، و شادي عبد الغفار مدير إدارة مدارس اللغات الرسمية ، وفضيلة الشيخ صلاح الدين الموافي مهران ، أوقاف دمياط ، وميرفت الخلايلي ،مدير إدارة التنمية المستدامة بالمديرية

، وجيهان عبيد موجه تنمية مستدامة بإدارة دمياط التعليمية ، وشريهان الجمل واعظة اوقاف.





وتحدث فضيلة الشيخ صلاح الدين موافي عن عدة موضوعات القيم والأخلاق في الإسلام ودورها في بناء الإنسان والمجتمع

بر الوالدين واحترام الأسرة وصلة الرحم، والرفق والتسامح ونبذ العنف والتنمر، حفظ النفس والجسد من منظور ديني

خطورة التحرش والاعتداء على الآخرين وحرمة انتهاك الخصوصية

وكذلك أهمية العلم والتعليم ومكانة المرأة في الإسلام

الزواج المبكر ومسؤولية بناء الأسرة وأهمية النضج وتحمل المسؤولية

الأمانة والصدق واحترام الآخر

وتحدثت الواعظة شريهان الجمل عن الاعتدال والوسطية ومواجهة الأفكار المغلوطة و دور الشباب في بناء مجتمع صالح ومستقر

وتحدثت الأستاذة ميرفت الخلايلي مدير إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم عن ضوابط العلاقة بين الاولاد والبنات في الأماكن العامة ووسائل التواصل وكيفية الحفاظ علي النفس من مواقع التواصل الاجتماعي

وذكرت ياسمين جوهر مقرر المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط

أن أهداف هذه الحملة هو تنمية الوعي الديني والأخلاقي لدى الطلاب، وترسيخ المبادئ والقيم الدينية الصحيحة، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة وواعية، قادرة على احترام الذات والآخرين والمشاركة الإيجابية في المجتمع

وذكرت أيضا أن الحملة مستمرة بالمدارس حتي نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٦ وسيتم تكرارها خلال الترم الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

في تفاعل متميز من الطلبة في المدرستين بعدد ٢٠٠ طالب وطالبة

وتم عمل مسابقة عصف ذهني لما تم داخل الندوات كتشجيع للطلبة والطالبات وتم توزيع عدد ( ١٠ ) هدايا مقدمة من فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط في تفاعل متميز للطلبة.