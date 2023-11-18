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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

هنا الزاهد واحمد
هنا الزاهد واحمد فهمي

علم صدى البلد ان طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي ، كان منذ ثلاثة أيام رسميا وذلك قبل اعلان هنا الزاهد الطلاق عبر صفحتها على انستجرام .

وعلم صدى البلد ايضا ان النجمين فضلا الانفصال في هدوء مع استمرار العلاقة الطيبة والمودة بينهما ، حيث لا زال يحتفظان بصورهما على انستجرام ولم يلغ احد منهما متابعة الاخر.

واتخذ الثنائي قرار الطلاق رسميا بسبب وجود  خلافات عائلية ، وحاول الطرفان حل المشكلة الا ان ذلك باء بالفشل.

 

 

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي:

 

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان احمد فهمي.

 

وكتبت عبر انستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير

 

وحكت هنا في برنامج تلفزيوني سابق عن فترة شهر العسل مع احمد فهمي والصعوبات التي واجهتها وقالت:"وقالت :"أوحش حاجة حصلتلي في حياتي، كنت تعبانة ووصل وزني حاجة أربعين كيلوغرام، مرارتي اتفقعت كان في حصوات في المرارة وتعبت جداً".

 

وأضافت: "أول يومين كانوا تمام تالت يوم بدأت أتعب ووجهي يحمر وأسخن افتكرت إن جالي تسمم، طلع إن مرارتي فيها حصوات كتيرة وكان المفروض تتشال وجالي التهاب في بطني كلها قالوا اقطعوا إجازتكوا وأرجعوا بلدكوا، كنا في سنغافورة لحد ما تبقى كويسة وقعدت شهر آكل مسلوق وبعدها أعمل عملية".

 

تحدث «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب عن زوجته السابقة وقال: هنا من الستات اللي بيكون شكلها حلو بس عارفة تقول «الإفيه» بوزنه مظبوط جدا، صايعة.

 

وأضاف أحمد فهمي: «بتتكلم زي الولاد بالظبط وهى بتقول الإفيه، وصوتها مش لايق على شكلها، بتلاقي باربي قدامك بصوت على الشريف».

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