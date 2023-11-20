عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة

نشر الممثل الامريكي جيمس وودز تغريدة، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، طالب فبها بإبادة الفلسطينيين ورفض وقف إطلاق النار في غزة قبل قتل سكان قطاع غزة "جميعا".

txt

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

txt

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

وكتب الممثل الأمريكي في إحدى التدوينات على حسابه عبر منصة "إكس": "لا لوقف إطلاق النار(في غزة).. دون اتفاق.. ولا غفران" مضيفا هاشتاغ "اقتلوهم جميعا"

فلسطين:

تأتي هذه التدوينة كرد على صورة نشرها “أولي لندن”، الناشط المناهض للمتحولين جنسيا، وهو شخصية اشتهرت على الإنترنت في لندن بإجراء جراحات تجميلية متعددة تهدف إلى جعله يبدو مثل جيمين، عضو الفرقة الكورية الجنوبية BTS

وتظهر الصورة التي نشرها، أولي لندن، مجموعة من المناصرين للقضية الفلسطينية، التي أرفقها أولي بتعليق قال فيه إنهم يدوسون على جرو يلبس العلم الإسرائيلي وربطت ربطة عنق حول رقبته بالعلم الفلسطيني.

غزة:

واستخدم وودز بشكل متزايد وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير عن معتقداته السياسية.

وبعيدا عن تغريداته الأخيرة حول الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كان وودز على الدوام منتقدا صريحا للأمم المتحدة، حيث وصفها بأنها حفرة أموال للولايات المتحدة وأدان الدبلوماسيين الذين يتهربون من المسؤولية.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها وودز منشورات داعمة لإسرائيل وتدعو إلى العنف ضد الفلسطينيين، ما عرضه للكثير من الانتقادات عبر منصة "إكس".

وقال أحد مستخدمي "إكس": أعتقد أن هذا بيان إبادة جماعية"، وتساءل أخر: "كيف تسمح إكس بتعليقات مثل هذه؟".

وطالب الكثيرون إيلون ماسك بحذف التدوينة من منصة "إكس" باعتبارها دعوة صريحة للإبادة الجماعية.

وفي المقابل، يواجه ماسك اتهامات البيت الأبيض وإسرائيليين له بمعاداة السامية.

ووصف ماسك هذه الاتهامات بأنها كاذبة، وكتب عبر حسابه الرسمي على منصته "إكس": "الأسبوع الماضي، كانت هناك مئات المنشورات الكاذبة في وسائل الإعلام تزعم أنني معاد للسامية. لا شيء أبعد عن الحقيقة من هذا".

غزة جيمس وودز فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

عرض عسكري أثار رعب تل أبيب| صحيفة عبرية تكشف ذعر إسرائيل من ما كشفه المرشد الإيراني

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

بسبب 7.5 مليون دولار .. إنقاذ شاكيرا من السجن في إسبانيا

ويجز يكشف عن اسمه الحقيقي لأول مرة ويفوز بتصنيف قائمة فوربس الشرق الأوسط

مجبش 500 جنيه .. إيرادات صادمة لـ فيلم سكر من بطولة ماجدة زكي

مسلم يطرح كليب أنا عربى تضامنا مع أهل غزة.. فيديو

في عيد الطفولة.. ليلى علوي توجه رسالة لأطفال غزة

أمير المصري يدعو لوقف إطلاق النار في غزة أثناء حفل البافتا الأسكتلندية

محمد صبحى يوجه رسالة لـ نبيل الحلفاوي.. والأخير يرد

عايزين قطع لسانهم.. صلاح عبدالله ينفعل بسبب نجوى إبراهيم

ترشيحاتنا

لماذا يجب أن نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟.. النبي أوصى بها لـ10 أسباب

في يومهم العالمي.. هل تقدم إسرائيل أطفال غزة قرابينًا لأجل دولتهم المزعومة؟

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

نقيب المحامين يشهد جلسة حلف اليمين القانونية.. ويوجه نصائح مهمة للأعضاء الجدد

الزراعة: نتجاوز 7 ملايين طن صادرات لـ 160 دولة في 2023.. فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. القصة الكاملة لضبط الراقصة حورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها | شاهد

احترسوا.. طبيب يفجر مفاجأة عن الإصابة بمتحور فيروس كورونا

تزداد المعاناة..فيديو يوثق أحوال النازحين الفلسطينيين تحت الأمطار في غزة

فى ميلادها.. عدد زيجات نسرين و20 صورة تجسد بدايتها للاعتزال وارتداء الحجاب

فيديو

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ