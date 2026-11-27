واصل فيلم "ليلة باظت خالص" انطلاقته القوية في شباك التذاكر، محققًا إجمالي إيرادات بلغ 6,259,681 جنيه في أول يومين من عرضه بدور السينما.

وحقق الفيلم في يومه الأول 2,746,645 جنيه من خلال 17,143 تذكرة، ثم واصل الصعود في ثاني أيامه مسجلًا 3,513,036 جنيه من خلال 21,891 تذكرة، مستحوذًا على 27.12% من إيرادات شباك التذاكر، ليحتل المركز الثاني خلف فيلم "حدوتة".

قصة فيلم ليلة باظت خالص

وتدور أحداث فيلم «ليلة باظت خالص» في إطار اجتماعي كوميدي معاصر، ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مجموعة من المفارقات الساخنة والمواقف غير التقليدية التي تعد الجمهور بتجربة سينمائية مختلفة.

أبطال فيلم ليلة بات خالص

فيلم ليلة باظت خالص من بطولة أحمد مالك وميشيل ميلاد وخالد الصاوي وتارا عماد، والعمل من تأليف محمد الحسيني وإخراج خالد منصور.