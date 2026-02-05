قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عقب كارثة الصغير محمد .. الصحة : تخدير الأطفال يتطلب بروتوكولات صارمة

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
محمد البدوي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تتابع عن كثب الحادثة المؤلمة التي أدت إلى وفاة طفل أثناء عملية حشو ضرس.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن حق أسرة الطفل لن يضيع، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية على المستشفى وجميع الأطراف المعنية للتحقق من أي خطأ محتمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تخدير الأطفال في سن صغيرة

وتابع أنّ تخدير الأطفال في سن صغيرة من الإجراءات الدقيقة للغاية، ويتطلب بروتوكولات صارمة عالميًا، ولا يُسمح به إلا في وجود طبيب تخدير متخصص وتجهيزات كاملة للإنعاش، مع متابعة دقيقة بعد الإفاقة.

وأكد أن الوزارة تحركت على مستوى اللجان المختصة للتحقيق في الحادث، كما تحركت النيابة العامة للتحقق من الجانب الجنائي، بالإضافة إلى دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في إبداء الرأي الفني حول سلامة الإجراءات الطبية المتخذة.

 تقصير أو خطأ جسيم

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة ستعلن نتائج التحقيقات بشفافية كاملة، مؤكّدًا أن أي تقصير أو خطأ جسيم سيتم التعامل معه من الناحية القانونية والتنفيذية دون تهاون، مع الالتزام الكامل بحقوق أسرة الطفل، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حياة الأطفال وضمان سلامة الإجراءات الطبية.
 

حسام عبد الغفار الصحة وزارة الصحة تخدير الأطفال عملية حشو ضرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

التصالح على مخالفات البناء

رئيس غرفة التطوير العقاري: قانون التصالح تم تعديله مرتين ولم يؤت ثماره حتى الان

جثة طفل

مش هشوف ابني تاني.. قصة طفل دخل العيادة بآلام الأسنان وخرج ميتا

الكاتبة الكبيرة أمينة خيري

أمينة خيري : ثقافة الكومباوند عملت فجوة في التواصل بين الناس

بالصور

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

القلب
القلب
القلب

فيديو

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد