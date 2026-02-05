عقب كارثة الصغير محمد .. الصحة : تخدير الأطفال يتطلب بروتوكولات صارمة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تتابع عن كثب الحادثة المؤلمة التي أدت إلى وفاة طفل أثناء عملية حشو ضرس.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن حق أسرة الطفل لن يضيع، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية على المستشفى وجميع الأطراف المعنية للتحقق من أي خطأ محتمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تخدير الأطفال في سن صغيرة

وتابع أنّ تخدير الأطفال في سن صغيرة من الإجراءات الدقيقة للغاية، ويتطلب بروتوكولات صارمة عالميًا، ولا يُسمح به إلا في وجود طبيب تخدير متخصص وتجهيزات كاملة للإنعاش، مع متابعة دقيقة بعد الإفاقة.

وأكد أن الوزارة تحركت على مستوى اللجان المختصة للتحقيق في الحادث، كما تحركت النيابة العامة للتحقق من الجانب الجنائي، بالإضافة إلى دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في إبداء الرأي الفني حول سلامة الإجراءات الطبية المتخذة.

تقصير أو خطأ جسيم

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة ستعلن نتائج التحقيقات بشفافية كاملة، مؤكّدًا أن أي تقصير أو خطأ جسيم سيتم التعامل معه من الناحية القانونية والتنفيذية دون تهاون، مع الالتزام الكامل بحقوق أسرة الطفل، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حياة الأطفال وضمان سلامة الإجراءات الطبية.

