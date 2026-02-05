جامعة بنها تحصل على الآيزو في السلامة والصحة المهنية والبيئية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن توصية شركة"AJA" الجهة المانحة لشهادات الإيزو ، بحصول الجامعة علي شهادات نظام الجودة (أيزو 9001 لسنة 2015) ، وأيزو ( 45001 لسنة 2018 ( بالإضافة إلي الإدارة البيئية ( إيزو 2015-14001 ) ، بعد ما خضعت إدارات الجامعة لعملية المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية وفقا للمواصفات القياسية .



جاء ذلك خلال اللقاء الختامى لزيارة فريق المراجعين لمؤسسة "AJA" الجهة المانحة لشهادات الأيزو ، وبحضور الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة

، والقيادات الأكاديمية والإدارية ، ومديرى عموم الإدارات بالجامعة ، وفريق الجودة الإدارية بالجامعة.

جودة الأداء المؤسسي

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها علي الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية ، وتعزيز التنافسية والتميز على مختلف المستويات ، وذلك في ضوء تعزيز جودة الأداء المؤسسي بالجامعة.

وقدم " الجيزاوي " التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بشأن بحصول الجامعة علي شهادات نظام الجودة (إيزو 9001 لسنة 2015) ، وأيزو ( 45001 لسنة 2018 ( بالإضافة إلي الإدارة البيئية ( إيزو 2015-14001 ) ، بعد ما خضعت إدارات الجامعة لعملية المراجعة لنظام إدارة الجودة ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية وفقا للمواصفات القياسية.

من جانبه قال الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية أن المساهمة الفعالة لفرق العمل بالجامعة أدى إلى اجتياز المراجعة والتوصية بحصول الجامعة علي شهادات الأيزو ، ويأتي في إطار التعاون الإيجابي بين كل إدارات الجامعة متمنيا لهم التوفيق والريادة على مستوى الجامعات المحلية والدولية ، كما أكد على الإستمرار في تحسين الأداء والمحافظة عليه لإرضاء متطلبات العملاء بشكل احترافي ومتميز.