هند الضاوي: استبدال أفيخاي بضابطة مسلمة خطة إسرائيلية لاختراق الإعلام العربي

سلطت الإعلامية هند الضاوي، الضوء على تغييرات وصفتها بالجذرية في هيكل المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الموجهين للإعلام العربي، مشيرة إلى تقارير تفيد بتقاعد المتحدث الحالي أفيخاي أدرعي، وتعيين ضابطة عربية مسلمة تُدعى «إيلا» خلفًا له، لتكون الوجه الجديد الذي يخاطب العالم العربي خلال المرحلة المقبلة.

وقالت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إن كابتن إيلا أو إيلا واوية، منحدرة من عائلة مسلمة من مدينة قلنسوة بمنطقة المثلث، موضحة أنها اختارت التطوع في جيش الاحتلال سرًا في البداية ولم تُطلع على قرارها سوى أسرتها، قبل أن تنهي دورة الضباط وتحصل على وسام متميز الرئيس، تمهيدًا لإعدادها لنقل رسائل الجيش الإسرائيلي إلى دول الجوار والعالم العربي، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.

وأكدت هند الضاوي، أن قرار استبدالها بأفخاي يعود إلى أسباب داخلية عميقة، معتبرة أن أدرعي فشل في الحفاظ على الثبات الانفعالي خلال التوترات الأخيرة، واستشهدت بظهوره أمام الكاميرات ويداه ترتجفان أثناء المواجهة مع إيران، ما دفع قيادة الجيش للبحث عن بديل، رغم محاولاته المتكررة نفي أنباء تقاعده والتأكيد على استمراره في منصبه.

واعتبرت هند الضاوي أن اختيار ضابطة بملامح وثقافة عربية، ومن الداخل الفلسطيني تحديدًا، يمثل محاولة إسرائيلية خبيثة لتليين موقف الشعوب العربية الرافضة للاحتلال، وتسهيل تمرير الرسائل الإعلامية في ظل توسع العمليات في سوريا ولبنان وفلسطين، لكنها قللت في الوقت نفسه من فرص نجاح إيلا في مهمتها، واصفة إياها بالوجه البائس وتلميذة أفيخاي التي لا تحظى بأي قبول لدى المشاهد العربي، متوقعة أن تواجه رفضًا أكبر مما واجهه سلفها.