قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: استبدال أفيخاي بضابطة مسلمة خطة إسرائيلية لاختراق الإعلام العربي

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي
محمود محسن

سلطت الإعلامية هند الضاوي، الضوء على تغييرات وصفتها بالجذرية في هيكل المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الموجهين للإعلام العربي، مشيرة إلى تقارير تفيد بتقاعد المتحدث الحالي أفيخاي أدرعي، وتعيين ضابطة عربية مسلمة تُدعى «إيلا» خلفًا له، لتكون الوجه الجديد الذي يخاطب العالم العربي خلال المرحلة المقبلة.

وقالت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إن كابتن إيلا أو إيلا واوية، منحدرة من عائلة مسلمة من مدينة قلنسوة بمنطقة المثلث، موضحة أنها اختارت التطوع في جيش الاحتلال سرًا في البداية ولم تُطلع على قرارها سوى أسرتها، قبل أن تنهي دورة الضباط وتحصل على وسام متميز الرئيس، تمهيدًا لإعدادها لنقل رسائل الجيش الإسرائيلي إلى دول الجوار والعالم العربي، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.

وأكدت هند الضاوي، أن قرار استبدالها بأفخاي يعود إلى أسباب داخلية عميقة، معتبرة أن أدرعي فشل في الحفاظ على الثبات الانفعالي خلال التوترات الأخيرة، واستشهدت بظهوره أمام الكاميرات ويداه ترتجفان أثناء المواجهة مع إيران، ما دفع قيادة الجيش للبحث عن بديل، رغم محاولاته المتكررة نفي أنباء تقاعده والتأكيد على استمراره في منصبه.

واعتبرت هند الضاوي أن اختيار ضابطة بملامح وثقافة عربية، ومن الداخل الفلسطيني تحديدًا، يمثل محاولة إسرائيلية خبيثة لتليين موقف الشعوب العربية الرافضة للاحتلال، وتسهيل تمرير الرسائل الإعلامية في ظل توسع العمليات في سوريا ولبنان وفلسطين، لكنها قللت في الوقت نفسه من فرص نجاح إيلا في مهمتها، واصفة إياها بالوجه البائس وتلميذة أفيخاي التي لا تحظى بأي قبول لدى المشاهد العربي، متوقعة أن تواجه رفضًا أكبر مما واجهه سلفها.

هند الضاوي جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي العالم العربي إيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

بوستر مسلسل "الكينج"

رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الكينج بطولة محمد إمام

حفل ماجدة الرومي

إلهام شاهين تشارك جمهورها أجواء الاحتفال بنجاح حفل ماجدة الرومي في الأوبرا المصرية

بالصور

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

القلب
القلب
القلب

فيديو

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد