هند الضاوي: إسرائيل تُصر على الحرب مع إيران وتستعد على كافة الجبهات

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن إسرائيل ما زالت تُصر على خيار الحرب مع إيران، في ظل هواجس أمنية متصاعدة تدفعها للاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة في المنطقة، مؤكدة أن تل أبيب تتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة حاسمة قد تشهد تصعيدًا واسع النطاق.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل تستعد حاليًا على جميع الجبهات تحسبًا لأي تطورات طارئة، مشيرة إلى أن الشبح الأكبر الذي يقلق صناع القرار الإسرائيليين في الوقت الراهن يتمثل في جبهة جنوب لبنان، التي تُعد إحدى بؤر التوتر الرئيسية في أي مواجهة إقليمية قادمة.

وأضافت هند الضاوي، أن الاستعدادات الإسرائيلية لا تقتصر على مواجهة مباشرة مع إيران فحسب، بل تمتد لاحتمالية اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران، تكون إسرائيل طرفًا فاعلًا فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يعكس حالة التأهب القصوى التي تعيشها إسرائيل تحسبًا لحرب مرتقبة في المنطقة.