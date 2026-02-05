قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم
هند الضاوي: تصريحات نوري المالكي حول أحمد الشرع تثير الجدل وتكشف حسابات معقدة

محمود محسن

قالت الإعلامية هند الضاوي إن هناك موجة انتقادات واسعة وُجهت إلى رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، عقب وصفه لأحمد الشرع بـ«الأخ»، وهو التصريح الذي أثار تساؤلات عديدة حول دلالاته وتوقيته.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن العلاقة بين نوري المالكي والرئيس السوري السابق بشار الأسد كانت سيئة للغاية في فترات سابقة، ما يجعل هذا التصريح محل جدل سياسي وإعلامي كبير، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

وأضافت هند الضاوي، أن الاستراتيجيات المرتبطة بما يُعرف بـ«الشرق الأوسط الجديد» تشير إلى وجود مخططات تضع سوريا في المرتبة التالية للعراق، لافتة إلى أن ما حدث في العراق من غزو وفوضى سهّل تنفيذ سيناريوهات مشابهة في سوريا، بهدف هدم الدول من الداخل وتفكيكها على أسس طائفية وعرقية.

وأشارت هند الضاوي إلى أن بعض التحليلات ترى أن تصريحات نوري المالكي تجاه أحمد الشرع تهدف إلى طمأنة الولايات المتحدة بأن عودته المحتملة إلى المشهد السياسي العراقي لن تتعارض مع المصالح الأمريكية في سوريا، خاصة في ظل ما يُقال عن أن أحمد الشرع يحظى حاليًا بدعم داخل دوائر نظام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت الإعلامية هند الضاوي أن الساحة العراقية تعيش حالة ترقب لاختيار رئيس وزراء جديد، على أن يتم ذلك بالتوافق بين القوى السياسية، مشيرة إلى تصريح مهم لوزير الخارجية الأمريكي أكد فيه أن واشنطن لن تسمح بتشكيل حكومة عراقية جديدة موالية لإيران.

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

أهلي جدة

الأهلي يتجاوز الحزم بثنائية نظيفة .. ويواصل مطاردة الهلال في دوري روشن

الاتحاد الإماراتي للرياضات الإلكترونية

الإمارات تستضيف الدوري الخليجي للألعاب الإلكترونية

كريم بنزيما

بنزيما يتصدر مشهد ميركاتو الشتاء في الدوري السعودي

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

