هند الضاوي: استهداف إيران جزء من لعبة استعمارية

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن الغرب يتعامل مع منطقة الشرق الأوسط باعتبارها أحجارًا على رقعة الشطرنج، مؤكدة أن العرب باتوا أكثر وعيًا بهذه الحقيقة.



وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المخططات الأمريكية والغربية تجاه المنطقة لن تتوقف عند إيران، مشددة على أن الادعاء بأن واشنطن تشرعن ضرب إيران بسبب مشروعها النووي هو كذب واضح، في الوقت الذي تمتلك فيه إسرائيل مشروعًا نوويًا متكاملًا وقنابل نووية، دون أن يتم إجبارها على تفكيك هذه المنظومة التي تهدد أمن الشرق الأوسط.



واعتبرت هند الضاوي، أن ما يجري هو «لعبة كبيرة» تقودها دول تسعى للعودة إلى الاستعمار بصورته التقليدية، مؤكدة أن المخطط واسع، وأن الهدف الأساسي يجب أن يكون عدم تمكين إسرائيل من تحقيق أهدافها، لأن أي نجاح لها يمثل تهديدًا مباشرًا للمنطقة.

وشددت هند الضاوي على وجود تعاون بين مصر والسعودية وتركيا وقطر وإيران من أجل خلق منظومة أمنية وسياسية قادرة على مواجهة المصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها لا تتمنى نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها.