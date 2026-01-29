قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم
رشا عوني

ارتفاع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 29 يناير، حيث تشهد الأسواق المحلية والصاغة في مصر ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب الذي يعد الأكثر طلبا وشراءً لكل من يرغب في استثمار أمواله في الذهب . 

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 29 يناير 

 

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن الخميس 29 يناير نحو 59000 جنيهاً، وهو يزن ٨ جرام ومن عيار ٢١ . 

وجاء هذا الارتفاع القياسي في سعر الجنيه الذهب مدعومًا بالصعود القوي في سعر جرام الذهب عيار 21، الذي سجل نحو 7375 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم.


سعر عيار 24 اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل مستويات 8433 جنيهاً للبيع، و8376 جنيهاً للشراء، وفق منصة «آي صاغة» من دون حساب مصنعية الجرام.

سعر عيار21 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بين المصريين إلى مستويات 7380 جنيهاً للبيع، و7330 جنيهاً للشراء.


سعر عيار 18

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 6325.5 جنيه للبيع، و6281 جنيهاً للشراء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 59000 جنيه، بالتزامن مع تجاوز سعر الذهب عيار 21 مستوى 7 آلاف جنيه، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، واستمرار الطلب القوي على المعدن النفيس.

مكاسب الذهب في 2026 

ويواصل الذهب مكاسبه منذ بداية عام 2026 بنسبة تقارب 22%، مستفيداً من بيئة عالمية تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وبقاء السياسة النقدية الأميركية في وضع أكثر صبراً، ما يعزز جاذبية الذهب خلال الفترة المقبلة.

قفزة تاريخيّة في أسعار الذهب 

واصل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعه اليوم الخميس.    

مقترباً من مستوى 5600 دولار للأونصة مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، فيما اقتربت الفضة من اختراق حاجز 120 دولاراً.

وقفزت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 1.7% أو 86 دولاراً وصولاً إلى مستويات 5503 دولارات للأونصة، بحلول الساعة الـ11:10 صباح اليوم بتوقيت غرينتش.

سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب ارتفاع سعر الجنيه الذهب كم سعر الجنيه الذهب اسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

أسامة كمال

على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة

ترشيحاتنا

إقبال كثيف على ركن الفتوى بجناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يتلقى أكثر من 2000 فتوى يوميا حول العبادات وقضايا الإلحاد

مفتي الهند

مفتي الهند يدعو لوقف الحروب وترسيخ السلام والأمن في العالم

جانب من الفعاليات في جناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يواصل العمل بكامل طاقته لاستيعاب الإقبال المتزايد

بالصور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد