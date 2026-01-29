الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

ارتفاع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 29 يناير، حيث تشهد الأسواق المحلية والصاغة في مصر ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب الذي يعد الأكثر طلبا وشراءً لكل من يرغب في استثمار أمواله في الذهب .

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 29 يناير

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن الخميس 29 يناير نحو 59000 جنيهاً، وهو يزن ٨ جرام ومن عيار ٢١ .

وجاء هذا الارتفاع القياسي في سعر الجنيه الذهب مدعومًا بالصعود القوي في سعر جرام الذهب عيار 21، الذي سجل نحو 7375 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم.



سعر عيار 24 اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل مستويات 8433 جنيهاً للبيع، و8376 جنيهاً للشراء، وفق منصة «آي صاغة» من دون حساب مصنعية الجرام.

سعر عيار21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بين المصريين إلى مستويات 7380 جنيهاً للبيع، و7330 جنيهاً للشراء.



سعر عيار 18

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 6325.5 جنيه للبيع، و6281 جنيهاً للشراء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 59000 جنيه، بالتزامن مع تجاوز سعر الذهب عيار 21 مستوى 7 آلاف جنيه، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، واستمرار الطلب القوي على المعدن النفيس.

مكاسب الذهب في 2026

ويواصل الذهب مكاسبه منذ بداية عام 2026 بنسبة تقارب 22%، مستفيداً من بيئة عالمية تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وبقاء السياسة النقدية الأميركية في وضع أكثر صبراً، ما يعزز جاذبية الذهب خلال الفترة المقبلة.

قفزة تاريخيّة في أسعار الذهب

واصل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعه اليوم الخميس.

مقترباً من مستوى 5600 دولار للأونصة مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، فيما اقتربت الفضة من اختراق حاجز 120 دولاراً.

وقفزت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 1.7% أو 86 دولاراً وصولاً إلى مستويات 5503 دولارات للأونصة، بحلول الساعة الـ11:10 صباح اليوم بتوقيت غرينتش.