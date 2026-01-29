قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذهب يسجّل أكبر مكسب يومي في تاريخه عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

الذهب
الذهب
أ ش أ

فاجأ الذهب الأسواق العالمية مسجلًا أكبر ارتفاع يومي في تاريخه، بعدما قفز بنحو 235 دولارًا للأوقية، في أعقاب قرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين بقوة نحو الأصول الصلبة في ظل تراجع الدولار وتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق.

وسجّلت عقود الذهب الآجلة تسليم الشهر الأقرب ارتفاعًا بنسبة 4.3% لتغلق عند مستوى قياسي بلغ 5,301.60 دولار للأوقية، في أكبر مكسب يومي بالقيمة المطلقة على الإطلاق، وأكبر صعود نسبي منذ 24 مارس 2020، وفقًا ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وجاء هذا الارتفاع التاريخي بعد قرار بنك الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، ما عزّز شهية المستثمرين للتحوط من المخاطر، ودفع الذهب إلى إنهاء جلسة استثنائية تُوّجت بأطول سلسلة مكاسب في سبعة أيام، صعد خلالها المعدن النفيس بنسبة 15.5%.

وواصلت الأسعار الارتفاع في التعاملات اللاحقة للجلسة، لتتجاوز مؤقتًا مستوى 5,400 دولار للأوقية، رغم ثبات السياسة النقدية الامريكية .

تزامنت القفزة القوية مع هبوط مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في وقت سابق من الأسبوع، كما سجّل المؤشر أكبر تراجع يومي له منذ جولة الرسوم الجمركية التي أُعلنت العام الماضي.

وامتدت موجة الصعود إلى الفضة، إذ قفزت عقود الفضة الآجلة تسليم يناير بنسبة 7.2% لتستقر عند 113.111 دولار للأوقية، وهو ثاني أعلى مستوى تسوية في تاريخ المعدن، مع مواصلة الأسعار الارتفاع بعد إغلاق الجلسة الرسمية.

ولم يقتصر دعم أسعار الذهب على التطورات قصيرة الأجل، إذ جاءت القفزة الأخيرة مدعومة أيضًا بعوامل هيكلية طويلة الأمد؛ فقد واصلت البنوك المركزية العالمية منذ عام 2022 تحويل جزء من احتياطاتها بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار إلى الذهب، عقب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

كما عززت المخاوف المتعلقة بمستقبل الدولار، وسياسة أسعار الفائدة الامريكية ، وارتفاع تقييمات الأسهم، الاتجاه نحو زيادة حيازة الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا وأصلًا تحوطيًا.

وفي هذا السياق، قال محللو دويتشه بنك إن أسعار الذهب قد تصل إلى 6,000 دولار للأوقية خلال العام الجاري في حال استمرار بيئة ضعف الدولار، مشيرين إلى استمرار الطلب الاستثماري القوي وارتفاع المخصصات للأصول غير الدولارية والأصول الحقيقية.

الذهب الأسواق العالمية قرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة الأصول الصلبة تراجع الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

السودان

يونيسف: نزوح 9.5 مليون شخص في 18 ولاية سودانية

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

صورة أرشيفية

مصادر طبية: شهيد ثان برصاص الاحتلال خارج مناطق انتشاره في خان يونس جنوبي قطاع غزة

بالصور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد