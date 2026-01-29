قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ارتفاع مستمر في أسعار الذهب اليوم الخميس

رانيا أيمن

الذهب مازال يواصل ارتفاعه عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً طفيفاً في بداية التعاملات مقارنة بأسعار أمس، وسجل المعدن النفيس مستويات أعلى في معظم الأعيرة، ما يعكس استمرار تأثير الارتفاع العالمي للذهب والتغيرات في سعر الدولار على السوق المحلي خلال تعاملات الأيام الأخيرة.

ووفقاً لآخر تحديث في موقع "آي صاغة" فقد جاءت أسعار أعيرة الذهب اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 8205 جنيه للبيع مقابل 8160 جنيه للشراء، وهو المعدن الأعلى نقاءً وطلبًا لدى المستثمرين الذين يبحثون عن أفضل عائد استثماري من الذهب.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 7520 جنيه للبيع و7480 جنيه للشراء.

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد وصل إلى نحو 7180 جنيه للبيع و7140 جنيه للشراء، ما يعكس استمرار الطلب القوي على هذا العيار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6155 جنيه للبيع و6120 جنيه للشراء، ويُعد خيارًا شائعًا في المجوهرات والمصوغات.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 وصل لحوالي 4785 جنيه للبيع و4760 جنيه للشراء، بينما وصل  عيار 12 إلى نحو 4105 جنيه للبيع و4080 جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب في السوق المحلية اليوم نحو 255,225 جنيه، وهو مؤشر مهم لمراقبي الأسواق والاستثمارات الكبيرة.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب (والذي يزن 8 جرامات من عيار 21) حوالي 57,440 جنيه للبيع و57,120 جنيه للشراء.

