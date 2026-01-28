قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

قفز سعر الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، وأيضا وسط تراقب لحرب منتظرة بين الولايات المتحدة المتحد وإيران بعد تهديدات الرئيس الأمريكي للأخير بسرعة عقد صفقة او حرب شاملة.

وعلي المستوى المحلي  سجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 7170  جنيه للبيع مقارنة 7040 جنيه بمستهل التعاملات المسائية بزيادة 130 جنيها في الجرام.

وارتفعت سعر الأوقية لتسجل الآن 5377 دولار مقابل 5268 دولار خلال الساعة الماضية بزيادة 109 دولارا.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال  التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، وفقاً لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 8195 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8150 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 7510  جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 7470 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 7170  جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى نحو 7130 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6145 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6110 جنيهاً. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4780 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  4755 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى4095  جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 4075 جنيهًا.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي 57360 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 57040  جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو254870  جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 253540 جنيه.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 5377.21 دولارًا.

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية
فولكس فاجن
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
