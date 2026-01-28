أحمد موسى: الجنيه الذهب كان بـ 2000 جنيه من 10 سنوات ودلوقت بـ 56 ألفا

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك طلبا كبيرا على الذهب والفضة على المستوى المحلي والعالمي، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن، والطلب عليه يتفوق على شراء الدولار عالميا، مضيفا: لازم الأسر تتعاون في الزواج .. الشباب مش معاها تجيب ذهب بـ 70 أو 100 أو 200 ألف جنيه.

وذكر الإعلامي أحمد موسى، أن هناك إقبالا كبيرا على الجنيه الذهب، حيث تخطى مستوى الـ 56 ألف جنيه، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21، مضيفا: من 10 سنوات كان الجنيه الذهب بـ 2000 جنيه وأصبح الآن بـ 56 ألفا.

وتابع: الناس تتحدث عن الذهب والفضة.. الذهب في التسعينات كان بـ 21 جنيه.. دلوقتي عيار 21 يتجاوز 7 آلاف جنيه، والفضة وصلت لـ 195 ألف جنيه للكيلو، وسط ارتفاعات كبيرة للذهب محليا وعالميا.