اللي عايز يتجوز يعمل إيه؟.. أحمد موسى يعلق على ارتفاع أسعار الذهب

علق الإعلامي أحمد موسى على ارتفاع أسعار الذهب والفضة، قائلا: إقبال المواطنين أصبح أكثر على الذهب والفضة، وليس الدولار كما كان في السابق؛ وذلك بسبب التطورات التي يشهدها العالم.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”،: "اللي عايز يتجوز النهاردة يعمل إيه؟، لازم الأسر تتعاون مع بعض، ونراعي الشباب"، متابعا: “البعض اليوم يتحدث عن تخزين الذهب كما كنا نقوم بتخزين الحبوب والقمح، ويقولون إن المعادن اليوم هي الملاذ الآمن للمواطنين".

واسترسل: “اللي معاه فلوس؛ بيروح يجيب بيهم دهب”، متابعا: "الجنيه الذهب يتخطى اليوم الـ 65 ألف جنيه.. إيه اللي حصل في الدنيا".