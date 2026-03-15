الصين تحمل الجميع مسؤولية أمن الطاقة.. ودفعة صاروخية على الاحتلال.. و٧ شهداء بلبنان
الهلال يتقدم على نهضة بركان بهدف في الشوط الأول بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
نوران ماجد عن نجاحها في أولاد الراعي: سعيدة بردود الأفعال وانتظروا مفاجآت
جمع أموال المواطنين وسافر .. القبض على مستريح السيارات بمطروح
وزير الأوقاف ينعى الشيخ إبراهيم الغنام مدير عام الإرشاد الديني الأسبق
فورمولا 1: إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية بسبب الحرب في الشرق الأوسط
وسائل إعلام تبرز تحذيرات الرئيس السيسي بأن المنطقة على مفترق طرق تاريخي وتأكيده دعم مصر لدول الخليج
طارق لطفي: الجمهور يحب تقمصي لـ أدوار الشر لأني أظهر فيها دوافعي الإنسانية
تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟
1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟
الدفاع السعودية: تدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية
الإمارات: السيطرة على حريق اندلع في منشأة نفطية بمنطقة الرويس نتيجة استهداف طائرة مسيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

غير المنتظرة من الحكومة .. علاوات إضافية لهؤلاء الموظفين

الأجور
مع ترقب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إعلان الحكومة عن زيادة جديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور ضمن حزمة تحسين الدخول المرتقبة مع بداية العام المالي 2026/2027، يتيح القانون الحالي بالفعل عدداً من العلاوات والحوافز الإضافية التي يمكن لبعض الموظفين الحصول عليها بخلاف الزيادة العامة التي تعلنها الحكومة.

وتأتي هذه العلاوات في إطار ما نظمه قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016، الذي يحدد منظومة الأجور والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويمنح بعض الفئات مزايا مالية إضافية وفق ضوابط محددة.

علاوة تشجيعية لبعض الموظفين

ينص القانون على إمكانية منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وذلك بقرار من السلطة المختصة داخل جهة العمل، بشرط أن يكون الموظف قد حصل على تقدير كفاية لا يقل عن "كفء" خلال العامين الأخيرين.

كما حدد القانون ضوابط للاستفادة من هذه العلاوة، من بينها ألا يحصل الموظف عليها أكثر من مرة كل ثلاث سنوات، وألا يتجاوز عدد المستفيدين منها 10% من إجمالي العاملين في كل مستوى وظيفي.

وفي حال كان عدد العاملين في المستوى الوظيفي أقل من عشرة موظفين، يتم منح العلاوة لموظف واحد فقط من بينهم.

حافز التميز العلمي

كما يمنح القانون فئة أخرى من الموظفين حافز التميز العلمي، وهو حافز مالي يحصل عليه الموظف الذي ينجح في الحصول على مؤهل علمي أعلى أثناء فترة خدمته.

وتختلف قيمة الحافز حسب المؤهل العلمي، حيث يحصل الموظف على نسبة 7% من الأجر الوظيفي أو قيمة مالية محددة أيهما أكبر، وتشمل:

25 جنيهًا شهريًا للحاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

50 جنيهًا شهريًا للحاصل على مؤهل عالٍ.

75 جنيهًا شهريًا للحاصل على دبلومة دراسات عليا لمدة عامين على الأقل.

100 جنيه شهريًا للحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها.

200 جنيه شهريًا للحاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويتم صرف هذا الحافز وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على ألا يُمنح أكثر من مرة عن نفس المستوى العلمي.

ضم العلاوات إلى الأجر الوظيفي

وينص القانون كذلك على أن العلاوات التي يحصل عليها الموظف يتم ضمها إلى الأجر الوظيفي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الأجر الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف، ويزيد من مستحقاته المالية على المدى الطويل.

زيادة مرتقبة في المرتبات

وتأتي هذه العلاوات إلى جانب الزيادة المنتظرة في الحد الأدنى للأجور التي أعلنت الحكومة قرب إقرارها، حيث أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التحديات الاقتصادية.

ويبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور في الجهاز الإداري للدولة نحو 7000 جنيه شهريًا، وذلك بعد آخر زيادة تم تطبيقها في يوليو 2025، وسط توقعات بزيادة جديدة مع بداية العام المالي المقبل.

الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2026 زيادة الحد الأدنى للأجور اخبار الحد الأدنى للأجور البرلمان

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

تحديثات قوية لـ تانك 300 الهجينة .. تقنيات جديدة وقدرات أكبر للطرق الوعرة

تانك 300
تانك 300
تانك 300

بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

مقادير وطريقة عمل الغريبة لعيد الفطر

طريقة عمل الغريبة بالكوب
طريقة عمل الغريبة بالكوب
طريقة عمل الغريبة بالكوب

من المكانس للسيارات الكهربائية.. شركة صينية ‏تنتج مركبة بقوة 1900 حصان مستوحاة من فيراري ‏

شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

شيماء سيف

مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

محمد كارتر

بعد شهور من الانفصال .. لمّ الشمل بين شيماء سيف وزوجها كارتر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

