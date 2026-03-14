الحد الأدنى للأجور خلال ساعات .. أحمد موسى يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإطلاق حزمة حماية اجتماعية للمواطنين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك أخبار إيجابية وسيتم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" أكيد محدش هينسى المعاشات ومحدش يقدر ينسى أهلنا من كبار السن ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" كنت بسال أحد المسؤولين الكبار عن دعم القطاع الخاص خاصة مع توجيه الرئيس السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية ".

وتابع أحمد موسى:" غدا إن شاء الله قد يكون هناك أنباء سارة وقبل العيد بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات وحزمة اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية".

