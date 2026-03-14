أحمد موسى : نزلت مدينة نصر وعجبني إن الشوارع مليانة ودي رسالة قوية بالأمان

علق الإعلامي أحمد موسى على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بلدنا رايحة لكل خير ونزلت أول امبارح عباس العقاد ومدينة نصر ولقيت الشوارع مليانة ومتعرفش تمشي من كتر العربيات والبشر".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" اللي عجبني حركة البيع والشراء في المحال في مدينة نصر وهذه رسالة قوية ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هيا دي مصر ورسالة أمن وامان كبيرة رغم التحديات والمشاكل التي تواجه مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي على علم بالأزمات والمشاكل التي تواجه المواطن المصري".

