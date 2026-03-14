أحمد موسى: أمن مصر من أمن العالم العربي.. واللي يضرهم يضرنا

علق الإعلامي أحمد موسى على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أمن مصر من امن العالم العربي وأمن العالم العربي من أمن مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" محدش يقدر يفضل أمن أي دولة عربية عن أمن مصر والعكس صحيح واللي يمس الدول العربية يمسنا ويضرنا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" يجب ألا نسمح لأي صوت في الدول العربية بالابتعاد عن التكاتف والدعم المتواجد بين كافة الدول العربية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي شرح التحديات التي تواجه مصر خلال حفل إفطار الأسرة المصرية .

