شعبنا مع القائد.. أحمد موسى : الرئيس السيسي أول من أدان اعتداءات إيران على الأشقاء العرب

علق الإعلامي أحمد موسى على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"الرئيس السيسي أول من أدان الاعتداءات الايرانية على الدول العربية ".



وتابع الإعلامي احمد موسى :"الشعب المصري كله مع القائد الرئيس السيسي والشعب كله مع الاشقاء العرب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"الرئيس السيسي اكد على هذا الامر اليوم في حفل إفطار الاسرة المصرية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"السعودة والبحرين والامارات وقطر يعني مصر واي اعتداء عليهم هو اعتداء علينا ولا نقف في صف من يعتدي علينا ".



