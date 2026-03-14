قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس السيسي يدين العدوان الإيراني على الدول العربية الشقيقة منذ اللحظة الأولى للحرب، وهو أول رئيس خرج وأدان هذا الاعتداء.

وأشار موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الرئيس السيسي أكد على أننا في مفترق طرق وظروف صعبة؛ بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة، معلقا: الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والبحرين يعني مصر كل الدول دي دول شقيقة لمصر.

وتابع أحمد موسى: لدينا عدوان بالمنطقة أحدهما إيراني والآخر إسرائيلي، والدولة المصرية وشعبها يدينان أفعال إيران على الدول العربية.

واختتم أحمد موسى: ما تفعله إيران عدوان على بلادنا ودولنا العربية، وهناك تحديات في الغرب والشرق والجنوب لحدود مصر.