أحمد موسى: بنتكلم عن أشقائنا العرب بكل الخير.. وفيه اللي مش عايزين عالم عربي موحد

علق الإعلامي أحمد موسى على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحن أمام لحظة حرجة في العالم العربي وعايزين يكون مفيش عالم عربي او دول عربية موحدة ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :"إحنا بنتكلم عن أشقائنا العرب بكل الخير وهم كده وكلنا مع بعض ونساند وندعم بعضنا البعض".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "محدش يفرح باعتداء إيران على دول عربية شقيقة"، مضيفا:" بلدنا فيها 110 مليون مواطن مصري يدعمون الدولة المصرية ويقفون خلف الرئيس والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عندنا منهم مع دولتنا وتوجهاتها الداعمة للأشقاء في المنطقة العربية".

