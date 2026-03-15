«القومي للمرأة» يُطلق برنامجًا تدريبيًا حول «التمكين الاجتماعي للمرأة»

أطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي "التمكين الاجتماعي للمرأة" بعدد من المحافظات هي الفيوم، كفر الشيخ، الجيزة، البحيرة، والإسكندرية، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، في إطار جهود المجلس لتعزيز الوعي بقضايا تمكين المرأة ودعم مشاركتها في مختلف مجالات الحياة.



ويتضمن البرنامج استعراض دور المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة، إلى جانب التعريف بـ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 ومفهوم التمكين الاجتماعي وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة.

كما يناقش البرنامج محاور التمكين الاجتماعي، ومنها الحد من الفقر، وتحسين الصحة، وتعزيز التعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب استعراض التحديات التي قد تواجه المرأة في هذا المسار، ودور المرأة في المشاركة بالحياة العامة.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة سماح عبد النافع، مدير عام إدارة تخطيط البرامج بالمجلس القومي للمرأة، أن البرنامج يأتي في إطار حرص المجلس على رفع وعي السيدات بمحاور التمكين الاجتماعي وتعزيز مشاركتهن في المجتمع، مشيرةً إلى استمرار المجلس في تنفيذ برامجه التدريبية والتوعوية بمختلف المحافظات.

ويستهدف البرنامج تدريب مجموعة من السيدات بكل محافظة من خلال محاضرين ومدربين من ذوي الخبرة، على أن تتولى فروع المجلس بالمحافظات التنسيق الكامل لتنفيذ فعاليات البرنامج.