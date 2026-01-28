توقعات بوصول سعر الأوقية لـ5500 دولار.. مفاجأة في أسعار الذهب العالمية

كشف وائل شهبون عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أسباب الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب على مستوى العالم.

وقال شهبون في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة “ المحور”: " كانت هناك توقعات بتواجد زيادات في أسعار الذهب على مستوى العالم ومعدل ارتفاعات الأسعار أعلى من التوقعات ".

وتابع: " هناك صراعات جيوسياسية على مستوى العالم وهناك رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على العديد من دول العالم وكل هذه التوترات لها تأثير مباشر على أسعار الذهب ".

وأكمل وائل شهبون: "هناك حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وهذا الامر أثر على أسعار الذهب"، مضيفا: " سعر أوقية الذهب الآن أصبح 5303 دولارات".

ولفت شهبون: “ تصريح ترامب بتحريك أسطول أمريكي نحو إيران يتسبب في اضطراب الأسواق العالمية وبالتالي تزداد أسعار الذهب ”، مضيفا: "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي ".

وتابع شهبون : " من المتوقع أن يصل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية لـ 5500 دولار".