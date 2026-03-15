عبير الشيخ: برامج تحريض المرأة على الرجل تهدد الأسرة والمجتمع

علقت الإعلامية عبير الشيخ، رئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم، على ظاهرة البرامج التي تحرض المرأة على الرجل والعكس، مؤكدة أن هذا الاتجاه أصبح متزايدًا ويشكل خطورة على الأسرة والمجتمع.

وتابعت الشيخ، خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بصراحة، سواء كانت البرامج التي تحرض المرأة على الرجل أو الرجل على المرأة، فهي للأسف موجودة، ويجب التعامل معها بمنطق ووعي الإعلام دوره الأساسي تشكيل الوعي الإيجابي، لأنه يدخل كل بيت ويترك أثرًا، لذا يجب أن يكون أثره بناءً وليس هدامًا."

وأضافت عبير الشيخ: “كل منتج إعلامي يحتاج إلى وقفة حقيقية مع النفس، لمراجعة نفسه يوميًا، كما أمرنا الله، والتأكد من أن ما يقدمه يرضي الله وينفع المجتمع والأسرة والإنسان نفسه. الإعلام ليس مجرد ترفيه، بل مسؤولية كبيرة تجاه الناس.”