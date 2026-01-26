سعر بيع وشراء الذهب في مصر مستهل الإثنين

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 26 يناير 2026، وفقاً لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7665 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7640 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 7025 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 7005 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6705 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6985 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5745 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5730 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4470 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4455 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3830 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3820 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 53640 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 53480 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 238340 جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 237630 جنيه.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4982 دولارًا سعر إغلاق الجمعة الماضية.