270 جنيها زيادة.. سعر جرام الذهب في مصر اليوم

واصل المعدن الأصفر صعوده في السوق المحلي بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل عيار 21 أكثر الأعيرة الذهبية شيوعا الآن 6715 جنيه بيعا مقارنة 6440 جنيه سعر إغلاق الأسبوع الماضي بزيادة270 جنيه.

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 25 يناير 2026، وفقاً لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7675 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7650 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 7035 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 7015 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6715 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6995 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5755 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5740 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4475 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4465 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3835 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3825 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 53720 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 53560 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 238695 جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 237985 جنيه.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4982 دولارًا سعر إغلاق الجمعة الماضية.