سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير 2026، وسعر الجنيه الذهب.
ارتفاع سعر عيار 21 بقيمة 575 جنيها
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 575 جنيها مقارنة بأسعار الأحد الماضي، في انعكاس مباشر للارتفاعات القياسية التي يشهدها الذهب عالميا.
أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير 2026
أسعار الذهب الآن في مصر
سعر الذهب عيار 24:
بيع: 7691 جنيها
شراء: 7663 جنيها
سعر الذهب عيار 21:
بيع: 6729 جنيها
شراء: 6705 جنيهات
سعر الذهب عيار 18:
بيع: 5768 جنهها
شراء: 5747 جنيها
سعر الذهب عيار 14:
بيع: 4486 جنيها
شراء: 4470 جنيها
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 25 يناير 2026، قيمة 53837 جنيها، وهو يزن 8 جرامات، ومن عيار 21 .