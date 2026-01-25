سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير 2026، وسعر الجنيه الذهب.



ارتفاع سعر عيار 21 بقيمة 575 جنيها

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 575 جنيها مقارنة بأسعار الأحد الماضي، في انعكاس مباشر للارتفاعات القياسية التي يشهدها الذهب عالميا.

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير 2026

أسعار الذهب الآن في مصر



سعر الذهب عيار 24:



بيع: 7691 جنيها

شراء: 7663 جنيها



سعر الذهب عيار 21:



بيع: 6729 جنيها

شراء: 6705 جنيهات



سعر الذهب عيار 18:



بيع: 5768 جنهها

شراء: 5747 جنيها



سعر الذهب عيار 14:



بيع: 4486 جنيها

شراء: 4470 جنيها





سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 25 يناير 2026، قيمة 53837 جنيها، وهو يزن 8 جرامات، ومن عيار 21 .

