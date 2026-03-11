النص الحلقة السابعة.. نجاح مهمة أحمد أمين الثانية

أذيعت الحلقة السابعة من مسلسل"النص الثاني، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين.

وشهدت الاحداث، نجاح النص وفريقه في الحصول علي اعترافات الجاسوس الانجليزي، بعدما تم اقناعه انه اصبح بطل بعدما دخل في غيبوبة لمدة 10 سنوات، حيث حصلوا علي اعترفات منه حول طبيعة الورق الذي قام ببيعه للانجليز، وطلبت نادية من النص الانتظار لحين تحديد نوعية المهمة الثانية.

أحداث الموسم الثاني من «النص» ستشهد تطورًا كبيرًا في الحبكة، حيث تدور القصة بعد مرور سبع سنوات على نهاية الجزء الأول، وتحديدًا في عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية، لتدخل الأحداث عالم الجاسوسية المليء بالتشويق والغموض والمفاجآت.

يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة جديدة من الدراما المشوّقة التي تمزج بين التاريخ والغموض.