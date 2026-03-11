قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وزير الإعلام الأسبق: السوشيال ميديا أصبحت أداة درامية في رمضان

وزير الإعلام الأسبق
وزير الإعلام الأسبق
علا محمد

تحدث أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، عن تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وبرامج «التوك شو» كأدوات درامية فى أعمال موسم رمضان.

وكتب أنس الفقى عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «السوشيال ميديا ودراما رمضان، فى سعى واضح من بعض المخرجين إلى إضفاء روح معاصرة على الأعمال الدرامية ومواكبة تحولات الواقع، برز هذا الموسم توظيف لوسائل التواصل الاجتماعى وبرامج »التوك شو« كأدوات درامية يلجأ إليها الأبطال لعرض قضاياهم وتحويلها إلى شأن عام. وقد تكرر هذا الطرح فى أكثر من عمل، ما يفتح الباب للنقاش حول جدواه الفنية وتأثيره».

وأضاف: «من وجهة نظرى، لم يأتِ هذا التناول مفتعلاً أو مبالغاً فيه، بل بدا فى كثير من الأحيان انعكاساً طبيعياً لما يحدث فى حياتنا اليومية؛ إذ أصبحت المنصات الرقمية بالفعل ساحة لطرح الشكاوى وكسب التعاطف، بل والضغط من أجل إيجاد حلول. الدراما هنا لم تخلق واقعاً موازياً، بل التقطت ظاهرة قائمة وأعادت صياغتها داخل البناء السردي».

وتابع: «صحيح أن تكرار الفكرة قد يثير تساؤلات حول خطر النمطية، إلا أن نجاح بعض الأعمال فى توظيف »قوة الرأى العام« كعنصر مؤثر فى مسار الأحداث أضاف بعداً واقعياً ومعاصراً للمعالجة الدرامية. فالرأى العام لم يعد مجرد خلفية للأحداث، بل أصبح فاعلاً رئيسياً فى تشكيلها، وهو ما يمنح النص مساحة أوسع لاستكشاف توازنات جديدة بين الفرد والمجتمع.»

واختتم: «فى المحصلة، يمكن اعتبار هذا التوجه محاولة واعية لقراءة التحولات الاجتماعية وتضمينها درامياً، مع بقاء التحدى الحقيقى فى تنويع المعالجة وتجنب التكرار حتى تظل الفكرة نابضة بالحياة ومقنعة فنياً».

