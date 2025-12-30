قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنس الفقي يسخر من تصدر اسم "كروان مشاكل" محركات البحث

كروان مشاكل
كروان مشاكل
منار نور

علق وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي ، بعد تصدر اسم كروان مشاكل ، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد احتفاله بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم . 

وكتب الفقي ، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "كروان مشاكل.. يا جماعة، أنا نمت والدنيا هدوء عادي وكريسماس وكدهون.. صحيت لقيت الدنيا مقلوبة، حصل ضرب بالكراسي وحالات إغماء وكدهون في فرح كروان مشاكل، والفرح باظ. طبعا إحنا منحبش المشاكل ونحب الأفراح تكمل والناس ربنا يتمم فرحتها، بس اعذروا جهلي.. مين كروان مشاكل؟".

كواليس فرح كروان مشاكل 

تصدر فرح كروان مشاكل، منصات السوشيال ميديا بعد انتشار مقاطع فيديو من الفرح تبث ما حدث ليلاً حيث شهد قاعة الحفل تكدساً شديداً وحضور هائل غير متوقع من الجماهير لـ فرح كروان مشاكل.

ولم تتسطع الجاردات التي طلبها كروان مشاكل وقف الفوضى التي عمت الفرح، حتى وصل الأمر إلى ضرب بالكراسي داخل القاعة .

وحضر بعض مشاهير التيك توك فرح كروان مشاكل ، لكن الأمر انتهى بتزاحم وصل للتحرش والاعتداءات، وكذلك هناك اتهامات بالسرقة خلال الفرح وسط الزحام . 

وسقط العريس والعروس على الأرض وسط الناس حيث حاولا الخروج من القاعة بأعجوبة .

وسط حضور جماهيري كبير فرح كروان مشاكل تحول لكارثة والعروسة أغمي عليها
لقطات من فرح كروان مشاكل

الشرطة تدخل في فرح كروان مشاكل

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع  فرح كروان مشاكل عقب تلقي بلاغات تفيد بحدوث مشادات وتعديات بين عدد من الحضور والبودي جاردات، إلى جانب شكاوى من التكدس الشديد داخل القاعة، كما تقوم بفحص مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده.


 

كروان مشاكل انس الفقي تريند فرح كروان مشاكل

تخزين الطماطم صلصة للشتا
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
جنازة والدة هاني رمزي
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
