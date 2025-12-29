قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأليف إبراهيم عيسى.. تفاصيل رواية قصة حياة عمرو دياب
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

كروان مشاكل وزوجته
كروان مشاكل وزوجته
قسم الفن

يحتفل مؤدي المهرجانات كروان مشاكل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم وذلك بعد أيام من إثارة الجدل حيث خرج عدوية شعبان عبد الرحيم معترضا على هذه الزيجة وذلك قبل ان يتم الصلح بينه وكروان مشاكل. 

أزمة كروان مشاكل وعدوية شعبان عبد الرحيم

وقد انتشرت عدد من الصور والفيديوهات لخطوبة حفيدة الراحل الفنان شعبان عبد الرحيم، وبلوجر يدعي" كروان مشاكل"، وقد حظت علي انتشار واسع من قبل متابعيهم. 

ولم يمر هذا الحفل العائلي الذي تم في منزل عم العروس، مرور الكرام، حيث اشعلت أزمة اصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، نتعرف عليها في السطور التالية. 

لم تكن خطوبة كروان مشاكل علي حفيدة شعبان عبد الرحيم، حادث سعيد علي كل عائلة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، فكروان مشاكل، والذي دخل في عدة أزمات علي مواقع التواصل الاجتماعي، اثار خبر خطوبته غضب عم العروسة، وهو عدوية شعبان عبد الرحيم، والذي خرج عن صمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

حيث قال: حسبي الله ونعم الوكيل فينك يا ابويا لو انت عايش دلوقتي تشوف المهزلة دي .  

وتابع عدوية شعبان عبد الرحيم: بجد أنا مش مصدق انا اخوكم الصغير تضمرو حياتي لي بموضوع زي دة لي عشان شوفتو مني اي وحش دة موضوع مش يكبر مننا ولا حاجة تشرف يعني انتو لي بتعملو كدة في نفسكم طيب اعملو كدة في الدره عشان شكلنا وشغلنا وحياتنا والتاريخ الكبير بتاع شعبان عبدالرحيم. 

واضاف عدوية شعبان عبد الرحيم: عمري في حياتي ما هبقى مع الموضوع دة لو علي موتي احنا مش ممكن يكون في عقل في الموضوع دة أنا بجد هتجنن. 

كروان مشاكل أعمال كروان مشاكل أغانى كروان مشاكل الفنان كروان مشاكل زواج كروان مشاكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

أرشيفية

حاول إنقاذهما فابتلعتهم المياه.. غرق 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

مظاهرات في مقديشو

مظاهرات في مقديشو احتجاجا على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال | شاهد

اتحاد عمال فلسطين

اتحاد عمال فلسطين يندد بتهديدات "بن غفير" لقتل العمال ويدعو "العمل الدولية" لتحمل مسؤولياتها

وزير الخارجية

وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة

بالصور

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد