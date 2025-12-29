قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

قرار جديد من مصطفى كامل ضد أحمد أبو المجد

مصطفى كامل
مصطفى كامل
أحمد إبراهيم

قرر الفنان مصطفى كامل استبعاد أكمد أبو المجد من رئاسة فرع نقالة الموسيقيين فى بورسعيد وإحالة كل الاتهامات والأزمات المالية الى النيابة العامة للتحقيق معه.

مجلس تأديب لكل من حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد 

وقد قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل إحالة كل من حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد الى مجلس التأديب وذلك على خلفية الأزمة التى نشبت بينهما من جهة ومصطفى كامل من جهة أخرى حيث وجه لهما اتهامات منسوبه لهما.  

حلمى عبد الباقي ينفي اتهامه

بينما نفي الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله على لسان طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بشأن حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه، مؤكدًا أن هذه التصريحات غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة.

وأكد أن التحقيق لم يُفتح من الأصل ولم تُنسب إليه أي اتهامات، وبالتالي فإن الحديث عن رفض الرد على الاتهامات هو ادعاء لا أساس له، خاصة أن مصطلح اتهامات له مدلول جنائي لا ينطبق على حالته على الإطلاق.

وأضاف وكيل أول نقابة الموسيقيين أنه لن يسيب حقه ضد أى شخص له أى كلام مش صحيح .

وأكد الفنان حلمي عبد الباقي، تقدمه بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، والذي صدر خلال الأيام الماضية، مشددًا على تمسكه بكامل حقوقه القانونية التي يكفلها الدستور والقانون.

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل أعمال مصطفى كامل أحمد أبو المجد الفنان أحمد أبو المجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

