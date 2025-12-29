قرار جديد من مصطفى كامل ضد أحمد أبو المجد

قرر الفنان مصطفى كامل استبعاد أكمد أبو المجد من رئاسة فرع نقالة الموسيقيين فى بورسعيد وإحالة كل الاتهامات والأزمات المالية الى النيابة العامة للتحقيق معه.

مجلس تأديب لكل من حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد

وقد قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل إحالة كل من حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد الى مجلس التأديب وذلك على خلفية الأزمة التى نشبت بينهما من جهة ومصطفى كامل من جهة أخرى حيث وجه لهما اتهامات منسوبه لهما.

حلمى عبد الباقي ينفي اتهامه

بينما نفي الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله على لسان طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بشأن حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه، مؤكدًا أن هذه التصريحات غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة.

وأكد أن التحقيق لم يُفتح من الأصل ولم تُنسب إليه أي اتهامات، وبالتالي فإن الحديث عن رفض الرد على الاتهامات هو ادعاء لا أساس له، خاصة أن مصطلح اتهامات له مدلول جنائي لا ينطبق على حالته على الإطلاق.

وأضاف وكيل أول نقابة الموسيقيين أنه لن يسيب حقه ضد أى شخص له أى كلام مش صحيح .

وأكد الفنان حلمي عبد الباقي، تقدمه بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، والذي صدر خلال الأيام الماضية، مشددًا على تمسكه بكامل حقوقه القانونية التي يكفلها الدستور والقانون.