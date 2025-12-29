فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل

أثارت الفنانة الشابة ملك حسن حالة من الجدل الواسع بعد ارتداء الحجاب وحذف صورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت ملك حسن مقطع فيديو قصيرا ظهرت خلاله بالحجاب، وبصحبتها إحدى صديقاتها، ثم استكملت الفيديو لتوثق ردود فعل اصدقائها ودهشتهم من قرارها.

وانطلقت ملك حسن في مشوارها من خلال مسلسل زي الشمس، حيث قدمت شخصية قريبة من ابنة الفنانة ريهام عبد الغفور، قبل أن تظهر لاحقا في دور ارتبط بشخصية دينا الشربيني ضمن سياق درامي لافت.

أعمال ملك حسن الفنية

وشاركت ملك حسن في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسلي منتهى الصلاحية وحسبة عمري، ونجحت في لفت الانتباه بحضورها وادائها.

وتدور احداث مسلسل حسبة عمري حول صراع طويل بين سوسن التي تجسدها روجينا، وزوجها فاروق الذي يؤدي دوره عمرو عبد الجليل، بعد زواج استمر عشرين عاما. ومع سفر ابنتهما، يكتشف الزوجان صعوبة الحياة من دونها، لتتصاعد الازمات بينهما على المستويات القانونية والاجتماعية والنفسية والمادية. وتقرر سوسن تطليق نفسها والمطالبة بحق الكد والسعاية، في طرح درامي يحمل ابعادا اجتماعية وانسانية مؤثرة.

ويضم المسلسل في بطولته كلا من روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق، وعمر رزيق، وهو من اخراج مي ممدوح، وتأليف محمود عزت.