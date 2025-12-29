قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
فن وثقافة

إبراهيم عيسى يكشف سر نجاح عمرو دياب: ليس مجرد مطرب بل موسيقي شامل

عمرو دياب وإبراهيم عيسى
عمرو دياب وإبراهيم عيسى

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى سر نجاح الفنان  عمرو دياب وتحقيقه أرقام قياسية في عام 2025.

وقال إبراهيم عيسى خلال برنامجه لدى أقوال أخرى على راديو نجوم FM: "فرق كبير بين ما يريده الناس وما يحتاجه الناس عمرو دياب قادر يعمل الاتنين على كدار 40 سنة ويمتلك هذا الوعي واتساع الافق في للموسيقى وقدرته على التنوع والتواصل مع الموسيقى في العالم كله".


وأضاف: "عمرو دياب ليس مجرد مغني أو مطرب أو ملحن عادي لكنه موسيقي شامل لم تتوفر هذه الصفات إلا في ام كلثوم وعبد الحليم حافظ فالهضبة قادر على صناعة تجربة موسيقية لما تقرب من الهضبة تعرف أن أم كلثوم بالنسبة له معبودة والموسيقار عبد الوهاب بالنسبة له قمة الجبل".

وتابع: "بالنظر لأرقام عمرو دياب في عام 2025 فهو الفنان العربي رقم 1 على اليوتيوب محققا مليار و 700 مليون مشاهدة فهو أعلى رقم لعمرو دياب حققه على المنصة في تاريخه يليه تامر حسني مليار و 200 مليون بفارق 500 مليون مشاهدة عن الهضبة، كما حققت اغنية بابا 210 مليون مشاهدة وأغنية خطفوني 107 مليون مشاهدة”

الإعلامي إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى الفنان عمرو دياب عمرو دياب

