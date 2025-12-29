إبراهيم عيسى يكشف سر نجاح عمرو دياب: ليس مجرد مطرب بل موسيقي شامل

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى سر نجاح الفنان عمرو دياب وتحقيقه أرقام قياسية في عام 2025.

وقال إبراهيم عيسى خلال برنامجه لدى أقوال أخرى على راديو نجوم FM: "فرق كبير بين ما يريده الناس وما يحتاجه الناس عمرو دياب قادر يعمل الاتنين على كدار 40 سنة ويمتلك هذا الوعي واتساع الافق في للموسيقى وقدرته على التنوع والتواصل مع الموسيقى في العالم كله".



وأضاف: "عمرو دياب ليس مجرد مغني أو مطرب أو ملحن عادي لكنه موسيقي شامل لم تتوفر هذه الصفات إلا في ام كلثوم وعبد الحليم حافظ فالهضبة قادر على صناعة تجربة موسيقية لما تقرب من الهضبة تعرف أن أم كلثوم بالنسبة له معبودة والموسيقار عبد الوهاب بالنسبة له قمة الجبل".

وتابع: "بالنظر لأرقام عمرو دياب في عام 2025 فهو الفنان العربي رقم 1 على اليوتيوب محققا مليار و 700 مليون مشاهدة فهو أعلى رقم لعمرو دياب حققه على المنصة في تاريخه يليه تامر حسني مليار و 200 مليون بفارق 500 مليون مشاهدة عن الهضبة، كما حققت اغنية بابا 210 مليون مشاهدة وأغنية خطفوني 107 مليون مشاهدة”