حصاد 2025 .. مها متبولي: فيلم " الست " جاء مخيبا للتوقعات l خاص

أكدت الناقدة الكبيرة مها متبولي أن فيلم" الست" من الأعمال التى جاءت مخيبة للتوقعات فى عام 2025.

وتابعت الناقدة الكبيرة مها متبولي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: الفيلم كان مخيبا لتوقعاتي ولعدد من كبير من الجمهور.

وأستكملت مها متبولي: دخلت فيلم الست ولم أجد"الست"، كما أن فيلم المشروع إكس جاء مخيبا للتوقعات بسبب السيناريو، فقد كنت متوقعة أن أشاهد عملا جيدا للغاية لبيتر ميمي، ولكن السيناريو كان به أحداث غير منطقية.

فيلم الست من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، تامر مرسي، محمد حفظي، فادي فهيم، وائل عبد الله، ويشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، إلى جانب عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

ضيوف شرف فيلم الست

شهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، علي صبحي، طه دسوقي، أحمد أمين، صدقي صخر، أمير المصري، أحمد رضوان، محمد فراج.

يتناول فيلم الست السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات المؤثرة التي شكلت مسيرتها الفنية والإنسانية.